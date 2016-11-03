Інформація про замінування лікеро-горілчаного заводу у Немирові не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Працівники поліції, вибухотехніки та кінологи не виявили на території лікеро-горілчаного заводу у Немирові жодних вибухонебезпечних предметів чи пристроїв вибухонебезпечних предметів чи пристроїв знайдено не було. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Так, працівники поліції зі спеціально навченими службовими собаками обстежували територію немирівського лікеро-горілчаного заводу майже 30 годин. Третього листопада о 17:00 роботи з пошуку небезпечних предметів були завершені, а завод відновив свою роботу.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.
Наразі поліція вживає заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про закладення вибухівки. За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, через повідомлення про замінування лікеро-горілчаного заводу евакуювали 300 осіб.