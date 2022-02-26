Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности

Детали

Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наведение на цели.

В то же время в Госпецсвязи призывают не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации.

Цитата

“Смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите „исчезнуть“ — вам надо включать авиарежим. Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего — в телефонном разговоре. Не делайте „комплимент“ врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им бы было нужным ставить метки? В чатах часто „пугают“, что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе”, — говорится в сообщении.