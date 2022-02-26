Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Про це повідомили у Держспецзв'язку, передає УНН.
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Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі.
Водночас у Держпецзв’язку закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.
Цитата
“Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете „зникнути“ — вам треба вмикати авіарежим. Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все — в телефонній розмові. Не робіть „комплімент“ ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки? У чатах часто „лякають“, що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі”, — йдеться в повідомленні.