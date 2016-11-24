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Информатора террористов "ЛНР" арестовали

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пособник террористов "ЛНР", который передавал информацию о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, взят под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Информатора террористов "ЛНР" арестовали

Установлено, что житель Попаснянского района по телефону сообщал представителю террористической организации "ЛНР" информацию военного характера с ограниченным доступом по вооружению, перемещению и местам дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в городе Золотое и поселке Камышеваха Попаснянского района.

По данному факту гражданин задержан ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Приспешнику террористов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Украинские Национальные Новости

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