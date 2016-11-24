Інформатора терористів "ЛНР" заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поплічника терористів "ЛНР", який інформував про дислокацію підрозділів Збройних Сил України, взято під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що житель Попаснянського району телефоном повідомляв представнику терористичної організації “ЛНР” інформацію військового характеру з обмеженим доступом щодо озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України в місті Золоте та селищі Комишуваха Попаснянського району.
За вказаним фактом особу затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.
Наразі поплічнику терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.