Інформатора терористів "ЛНР" заарештували

Встановлено, що житель Попаснянського району телефоном повідомляв представнику терористичної організації “ЛНР” інформацію військового характеру з обмеженим доступом щодо озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України в місті Золоте та селищі Комишуваха Попаснянського району.

За вказаним фактом особу затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Наразі поплічнику терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.