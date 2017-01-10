Информатора "ЛНР" будут судить в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Луганской области будут судить информатора боевиков "ЛНР", который собирал сведения военного характера с ограниченным доступом о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который совершил действия, направленные на содействие деятельности террористической организации, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что источник террористов с мая по август 2016 г. собирал сведения военного характера с ограниченным доступом о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Попаснянском районе Луганской области. В дальнейшем, полученную информацию передавал так называемой "народной милиции "ЛНР", участники которой осуществляют вооруженное сопротивление силам АТО.
Обвинительный акт в отношении пособника террористов направлен в суд. Информатору террористов избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.