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Інформатора “ЛНР” судитимуть на Луганщині

Інформатора “ЛНР” судитимуть на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На Луганщині судитимуть інформатора бойовиків “ЛНР”, який збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який вчинив дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інформатор терористів з травня по серпень 2016 року збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України в Попаснянському районі Луганської області. В подальшому, отриману інформацію передавав до так званої “Народної міліції “ЛНР”, учасники якої здійснюють збройний опір силам АТО.

Обвинувальний акт стосовно поплічника терористів направлено до суду. Інформатору терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

 

 

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