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Инфляция в Украине превысила 20% - НБУ

Инфляция в Украине превысила 20% - НБУ

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Потребительская инфляция в июне этого года в Украине ускорилась до 20,1% в годовом измерении, говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь 2022 года, пишет УНН.

Цитата

"Потребительская инфляция в Украине ускоряется (по вебскрепингу до 20,1% г/г в июне с 18,0% г/г в мае)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным НБУ, высокие цены на энергоносители, нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий остаются основными факторами усиления инфляционного давления.

Дополнение

Потребительские цены в мае этого года в Украине выросли на 18% в годовом исчислении, ускорившись против 16,4% месяцем ранее. 

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