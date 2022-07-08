Инфляция в Украине превысила 20% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Потребительская инфляция в июне этого года в Украине ускорилась до 20,1% в годовом измерении, говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь 2022 года, пишет УНН.
Цитата
"Потребительская инфляция в Украине ускоряется (по вебскрепингу до 20,1% г/г в июне с 18,0% г/г в мае)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным НБУ, высокие цены на энергоносители, нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий остаются основными факторами усиления инфляционного давления.
Дополнение
Потребительские цены в мае этого года в Украине выросли на 18% в годовом исчислении, ускорившись против 16,4% месяцем ранее.