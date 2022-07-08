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Інфляція в Україні перевищила 20% - НБУ

Інфляція в Україні перевищила 20% - НБУ

Київ • УНН

 • 148646 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Споживча інфляція у червні цього року в Україні прискорилася до 20,1% у річному вимірі, йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за червень 2022 року, пише УНН.

Цитата

"Споживча інфляція в Україні пришвидшується (за вебскрепінгом до 20,1% р/р у червні з 18,0% р/р у травні)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними НБУ, високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій залишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску.

Доповнення

Споживчі ціни у травні цього року в Україні зросли на 18% у річному вимірі, прискорившись проти 16,4% місяцем раніше. 

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