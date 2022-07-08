Інфляція в Україні перевищила 20% - НБУ

Цитата

"Споживча інфляція в Україні пришвидшується (за вебскрепінгом до 20,1% р/р у червні з 18,0% р/р у травні)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними НБУ, високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій залишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску.

Доповнення

Споживчі ціни у травні цього року в Україні зросли на 18% у річному вимірі, прискорившись проти 16,4% місяцем раніше.