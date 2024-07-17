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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 08:56  •  3516 просмотра

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МВФ предупреждает о серьезной глобальной финансовой неопределенности в связи с ростом рисков устойчивого роста инфляции, повышения процентных ставок, торговых споров и неопределенности политики на фоне выборов.

Последний доклад МВФ по глобальной инфляции предупреждает, что риски повышения инфляции возросли. Пишет УНН со ссылкой на International Monetary Fund (IMF).

Детали

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что во многих странах, включая Великобританию и США, "наблюдается некоторая устойчивость" инфляции. Подтверждается вероятность продолжительного сохранения повышенных процентных ставок в условиях усиления торговых споров и роста неопределенности в экономической политике.

Фонд также заявил, что "неопределенность" в отношении экономического роста выявлена на фоне выборов по всему миру, а также опасений по поводу "значительных колебаний" в политике новых правительств.

При этом МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в 2024 году составит 3,2 %, а более высокие темпы роста, на уровне 3,3 %, ожидаются в 2025 году.

В Китае зафиксирован самый экономический слабый рост с начала 2023 года 15 июля 2024, 12:05 • 33068 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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