Индийский мясник отрезал сыну руку за пристрастие к порно
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Индийский мясник отрезал руку своему сыну за просмотр порно после того, как неоднократно пытался объяснить парню, что такое поведение неприемлемо, сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times.
Пострадавший по имени Халед недавно приобрел себе смартфон и часто пользовался им для просмотра порнографии. Его отец, мясник Мухаммед Куреши неоднократно пытался объяснить сыну, что такое поведение неприемлемо.
Очередной спор между ними завершилась тем, что Мухаммед тесаком отсек сыну кисть правой руки.
Мухаммед Куреши был задержан сотрудниками полиции. Сейчас ему инкриминируют покушение на убийство.
Напомним, что в феврале в Индии 9 человек погибли и 24 получили ранения после того, как автобус врезался в здание школы.