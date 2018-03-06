Індійський м'ясник відрубав сину руку за пристрасть до порно
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Індійський м’ясник відрубав руку своєму сину за перегляд порно після того, як неодноразово намагався пояснити хлопцю, що така поведінка є неприйнятною, повідомляє УНН з посиланням на Hindustan Times.
Постраждалий на ім'я Халед нещодавно придбав собі смартфон та часто користувався ним для перегляду порнографії. Його батько, м'ясник Мухаммед Куреші неодноразово намагався пояснити синові, що така поведінка є неприйнятною.
Чергова суперечка між ними завершилась тим, що Мухаммед тесаком відтяв сину кисть правої руки.
Мухаммед Куреші був затриманий співробітниками поліції. Наразі йому інкримінують замах на вбивство.
Нагадаємо, що у лютому в Індії 9 осіб загинули та 24 отримали поранення після того, як автобус врізався у будівлю школи.