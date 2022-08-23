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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Индия уволила трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану

Киев • УНН

 • 112872 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Во вторник, 23 августа, ВВС Индии заявили, что правительство уволило трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану в марте, инцидент, на который два соперника, что владеют ядерным оружием, отреагировали спокойно, поскольку обошлось без жертв. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Индия уволила трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану

Детали

Ракета BrahMos — крылатая ракета с ядерным боезапасом, совместно разработанная россией и Индией, — была запущена 9 марта, что побудило Пакистан получить ответы от Нью-Дели о действующих механизмах безопасности для предотвращения случайных пусков.

"Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, в том числе установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение трех офицеров от стандартных оперативных процедур привело к случайному пуску ракеты", - говорится в сообщении BBC.

Добавим

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, базирующейся в США, дальность полета ракеты BrahMos составляет от 300 до 500 км, что позволяет поразить столицу Пакистана Исламабад со стартовой площадки на севере Индии.

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