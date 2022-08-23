Индия уволила трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану

Детали

Ракета BrahMos — крылатая ракета с ядерным боезапасом, совместно разработанная россией и Индией, — была запущена 9 марта, что побудило Пакистан получить ответы от Нью-Дели о действующих механизмах безопасности для предотвращения случайных пусков.

"Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, в том числе установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение трех офицеров от стандартных оперативных процедур привело к случайному пуску ракеты", - говорится в сообщении BBC.

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По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, базирующейся в США, дальность полета ракеты BrahMos составляет от 300 до 500 км, что позволяет поразить столицу Пакистана Исламабад со стартовой площадки на севере Индии.