Індія звільнила трьох офіцерів за випадковий пуск ракети по Пакистану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У вівторок, 23 серпня, ВПС Індії заявили, що уряд звільнив трьох офіцерів за випадковий пуск ракети по Пакистану у березні, інцидент, на який два суперники, які володіють ядерною зброєю, відреагували спокійно, оскільки обійшлося без жертв. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Ракета BrahMos — крилата ракета з ядерним боєзапасом, спільно розроблена росією та Індією, — була запущена 9 березня, що спонукало Пакистан отримати відповіді від Нью-Делі про механізми безпеки, що діють, для запобігання випадковим пускам.
"Слідчий суд, створений для встановлення обставин справи, у тому числі встановлення відповідальності за інцидент, встановив, що відхилення трьох офіцерів від стандартних оперативних процедур призвело до випадкового пуску ракети", - йдеться у повідомленні ВВС.
Додамо
За даними Асоціації з контролю над озброєннями, що базується в США, дальність польоту ракети BrahMos становить від 300 до 500 км, що дозволяє вразити столицю Пакистану Ісламабад зі стартового майданчика на півночі Індії.