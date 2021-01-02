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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Индия первой выделила британский вариант COVID-19

Киев • УНН

 • 16930 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Индия успешно выделила британский штамм коронавируса. Об этом сообщил Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) на своей странице в Twitter, пишет УНН

Индия первой выделила британский вариант COVID-19

"SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, отслеживался через общенациональную сеть лабораторий ICMR с первых дней эпидемии в Индии. Британский вариант вируса со всеми изменениями в настоящее время успешно выделен и культивируется в Национальном институте вирусологии благодаря клиническим образцам, собранным у лиц, вернувшихся из Великобритании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна другая страна до сих пор не сообщала об успешном выделении этого варианта коронавируса. Всего в Индии в данный момент выявлено 29 заразившихся британским штаммом.

Напомним, новый штамм обнаружили на юге Англии. Ученые отметили его более высокую заразность, однако он не считается более летальным.

21 декабря в правительстве Британии заявили, что новый штамм вышел из-под контроля.

Сейчас новый штамм выявлен уже в нескольких десятках стран.

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