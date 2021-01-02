Індія першою виділила британський варіант COVID-19

"SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, спостерігався через загальнонаціональну мережу лабораторій ICMR з перших днів епідемії в Індії. Британський варіант вірусу з усіма змінами в даний час успішно виділений і культивується в Національному інституті вірусології завдяки клінічним зразкам, зібраним у осіб, які повернулися з Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жодна інша країна до цих пір не повідомляла про успішне виділення цього варіанта коронавіруса. Всього в Індії в даний момент виявлено 29 осіб, які заразилися британським штамом.

Нагадаємо, новий штам виявили на півдні Англії. Вчені відзначили його більш високу заразність, однак він не вважається більш летальним.

21 грудня в уряді Британії заявили, що новий штам вийшов з-під контролю.

Зараз новий штам виявлений вже в декількох десятках країн.