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Индия получила четыре американские вертолеты Chinook

Индия получила четыре американские вертолеты Chinook

Киев  •  УНН

 • 83503 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Четыре американских военно-транспортных вертолета Chinook (Boeing CH-47F) прибыли в Индию, сообщает местный телеканал NDTV, передает УНН.

По его данным, воздушные судна доставят в порт Мундра в штате Гуджарат, позже их переправят в Чандигарх.

Контракт на поставку вертолетов Chinook между США и Индией был заключен в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила 1,1 млрд долларов. В рамках контракта на поставку 15 вертолетов предусмотрен опцион на приобретение Индией еще семи машин такого типа.

Вертолеты Chinook после ввода в эксплуатацию заменят три тяжелых вертолета Ми-26, которые ВВС Индии получили в 1986 году от СССР. Новые машины предназначены для выполнения многоцелевых задач, включая, кроме военных, гуманитарные операции, а также помощь в борьбе со стихийными бедствиями.

Индия уже заказывала у Boeing в 2015 году 22 боевых вертолета Apache Guardian и 15 транспортных вертолетов Chinook. Сумма той сделки составила порядка 3 млрд долларов.

Напоминаем, США продолжат обсуждать с Индией ее планы приобрести С-400.

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