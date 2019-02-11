Индия получила четыре американские вертолеты Chinook
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Четыре американских военно-транспортных вертолета Chinook (Boeing CH-47F) прибыли в Индию, сообщает местный телеканал NDTV, передает УНН.
По его данным, воздушные судна доставят в порт Мундра в штате Гуджарат, позже их переправят в Чандигарх.
Контракт на поставку вертолетов Chinook между США и Индией был заключен в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила 1,1 млрд долларов. В рамках контракта на поставку 15 вертолетов предусмотрен опцион на приобретение Индией еще семи машин такого типа.
Вертолеты Chinook после ввода в эксплуатацию заменят три тяжелых вертолета Ми-26, которые ВВС Индии получили в 1986 году от СССР. Новые машины предназначены для выполнения многоцелевых задач, включая, кроме военных, гуманитарные операции, а также помощь в борьбе со стихийными бедствиями.
Индия уже заказывала у Boeing в 2015 году 22 боевых вертолета Apache Guardian и 15 транспортных вертолетов Chinook. Сумма той сделки составила порядка 3 млрд долларов.
Напоминаем, США продолжат обсуждать с Индией ее планы приобрести С-400.