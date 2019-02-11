Індія отримала чотири американські вертольоти Chinook

За його даними, повітряні судна доставлять в порт Мундра в штаті Гуджарат, пізніше їх переправлять в Чандігарх.

Контракт на постачання вертольотів Chinook між США і Індією було укладено у вересні 2015 року. Вартість угоди склала 1,1 млрд доларів. В рамках контракту на поставку 15 вертольотів передбачений опціон на придбання Індією ще семи машин такого типу.

Вертольоти Chinook після введення в експлуатацію замінять три важких вертольота Мі-26, які ВПС Індії отримали в 1986 році від СРСР. Нові машини призначені для виконання багатоцільових завдань, включаючи, крім військових, гуманітарні операції, а також допомогу в боротьбі зі стихійними лихами.

Індія вже замовляла у Boeing в 2015 році 22 бойових вертольота Apache Guardian і 15 транспортних вертольотів Chinook. Сума тієї операції склала близько 3 млрд доларів.

Нагадуємо, США продовжать обговорювати з Індією її плани придбати С-400.