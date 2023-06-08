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Индия не планирует приглашать Украину на саммит G20 в сентябре

Киев • УНН

 • 1353721 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Индия не планирует приглашать Украину на саммит G20 промышленно развитых стран в сентябре, заявил в четверг министр иностранных дел Индии, передает АР, пишет УНН.

Индия не планирует приглашать Украину на саммит G20 в сентябре

Цитата

"На наш взгляд, участие в G20 предназначено для членов и организаций, которых мы пригласили. Этот список мы объявили, как только приняли председательство в G20 в декабре", — сказал журналистам Субраманьям Джайшанкар.

Ожидается, что война в Украине и перебои с глобальными поставками продовольствия и топлива займут важное место в повестке дня саммита G20 в Нью-Дели.

Украина не входит в G20, а россия входит в группу. Зеленского пригласили принять участие в прошлогоднем саммите G20 на Бали, Индонезия.

Что предшествовало

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии в мае. Это была их первая встреча после вторжения россии в Украину.

Индия надеется углубить торговлю с россией, своим союзником со времен Холодной войны, у которой она продолжает покупать рекордные объемы нефти. Страна также зависит от россии примерно на 60% своей оборонной техники.

В апреле Украина попросила Индию поставить лекарства и медицинское оборудование и помочь восстановить поврежденную войной инфраструктуру. Запрос был передан Эмине Джапаровой, заместителем министра иностранных дел и высшим должностным лицом Украины, которое посетило Индию с момента начала войны. Она подчеркнула стремление Украины построить более прочные и тесные отношения с Индией.

В ответ на запрос Украины в Министерстве иностранных дел Индии сообщили, что, кроме лекарств и медицинского оборудования, Индия также поставит в Украину школьные автобусы.

Индия эвакуировала почти 20 000 индийцев, обучающихся в Украине, преимущественно в медицинских колледжах, после начала войны.

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