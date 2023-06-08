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Індія не планує запрошувати Україну на саміт G20 у вересні

Київ • УНН

 • 1353722 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Індія не планує запрошувати Україну на саміт G20 промислово розвинених країн у вересні, заявив у четвер міністр закордонних справ Індії, передаэ АР, пише УНН.

Індія не планує запрошувати Україну на саміт G20 у вересні

Цитата

"На наш погляд, участь у G20 призначена для членів та організацій, яких ми запросили. Цей список ми оголосили, як тільки ухвалили головування в G20 у грудні", - сказав журналістам Субраманьям Джайшанкар.

"Це не те, що ми розглядали, і це не те, що ми дуже чесно обговорювали з будь-ким", - сказав Джайшанкар.

Очікується, що війна в Україні та перебої з глобальними постачаннями продовольства та палива займуть важливе місце на порядку денному саміту G20 у Нью-Делі.

Україна не входить до G20, а росія входить до групи. Зеленського запросили взяти участь у торішньому саміті G20 на Балі, Індонезія.

Що передувало

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Японії у травні. Це була їхня перша зустріч після вторгнення росії в Україну.

Індія сподівається поглибити торгівлю з росією, своїм союзником з часів Холодної війни, у якої вона продовжує купувати рекордні обсяги нафти. Країна також залежить від росії приблизно на 60% своєї оборонної техніки.

У квітні Україна попросила Індію поставити ліки та медичне обладнання та допомогти відновити пошкоджену війною інфраструктуру. Запит був переданий Еміне Джапаровою, заступником міністра закордонних справ та найвищим посадовцем України, який відвідав Індію з моменту початку війни. Вона наголосила на прагненні України побудувати більш міцні та тісні відносини з Індією.

У відповідь на запит України в Міністерстві закордонних справ Індії повідомили, що, крім ліків та медичного обладнання, Індія також поставить в Україну шкільні автобуси.

Індія евакуювала майже 20 000 індійців, які навчаються в Україні, переважно у медичних коледжах, після початку війни.

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