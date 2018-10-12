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Индекс Dow Jones к закрытию биржи вырос на 287 пунктов после резкого спада в четверг

Индекс Dow Jones к закрытию биржи вырос на 287 пунктов после резкого спада в четверг

Киев  •  УНН

 • 6643 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Американский промышленный индекс Dow Jones в пятницу к закрытию сессии Нью-Йоркской биржи вырос на 287,16 пунктов (+1,15%) до отметки 25339,99, в то время как в четверг он упал на 545,91 пункта (-2,13%). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, передает УНН.

В начале биржевой сессии индекс опускался почти на 300 пунктов, однако к концу дня уверенно пошел вверх. Наиболее активно на протяжении биржевого дня шли операции с акциями высокотехнологических компаний. Так, акции Cisco Systems поднялись на 3,58% до 45,73 долларов США за акцию, Advanced Micro Devices выросли на 3,26% до 26,09 дол. за акцию, а акции Microsoft — на 2,98% до 26,09 долл. за акцию, а акции Microsoft — на 2,98% до 109,10 долл. за акцию. В то же время на 3,14% упали акции General Electric (до 12,32 долл. За акцию).

Как отметило информационное агентство Bloomberg, одним из факторов, повлиявших на ситуацию на бирже, стала позитивная статистика по торговле из КНР, которая помогла смягчить озабоченность участников рынка по поводу темпов роста глобальной экономики.

В пятницу к концу дня индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 38,75 пунктов (+1,42%) и оказался на отметке 2767,13, а индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 167,83 пунктов (+2,29%) до 7496,89.

Как ранее информировал УНН, индекс Dow Jones в среду снизился на 831,83 пункта (3,15%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 25598,74 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 94,66 пункта (3,29%) и оказался на отметке 2785,68 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

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