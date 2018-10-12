Індекс Dow Jones до закриття біржі виріс на 287 пунктів після різкого спаду в четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Американський промисловий індекс Dow Jones у п’ятницю до закриття сесії Нью-Йоркської біржі виріс на 287,16 пунктів (+1,15%) до позначки 25339,99, у той час як у четвер він впав на 545,91 пункту (-2, 13%). Про це свідчать дані, розміщені на сайті торгового майданчика, передає УНН.
На початку біржової сесії індекс опускався майже на 300 пунктів, проте до кінця дня впевнено пішов вгору. Найбільш активно на протязі біржового дня йшли операції з акціями високотехнологічних компаній. Так, акції Cisco Systems піднялися на 3,58% до 45,73 доларів США за акцію, Advanced Micro Devices виросли на 3,26% до 26,09 дол. за акцію, а акції Microsoft — на 2,98% до 109,10 дол. за акцію. У той же час на 3,14% впали акції General Electric (до 12,32 дол. за акцію).
Як відзначило інформаційне агентство Bloomberg, одним із факторів, що вплинули на ситуацію на біржі, стала позитивна статистика з торгівлі з КНР, яка допомогла пом’якшити занепокоєння учасників ринку з приводу темпів зростання глобальної економіки.
У п’ятницю до кінця дня індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, виріс на 38,75 пунктів (+ 1,42%) і виявився на позначці 2767,13, а індекс електронної біржі NASDAQ виріс на 167,83 пунктів (+ 2,29%) до 7496,89.
Як раніше інформував УНН, індекс Dow Jones у середу знизився на 831,83 пункту (3,15%) за підсумками сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі підвищення прибутковості державних облігацій США. На момент завершення сесії індекс Dow Jones встановився на позначці 25598,74 пункту. Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, знизився на 94,66 пункту (3,29%) і виявився на позначці 2785,68 пункту. Індекс електронної біржі NASDAQ знизився на 315,97 пункту (4,08%), до 7422,05 пункту.