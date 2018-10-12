Індекс Dow Jones до закриття біржі виріс на 287 пунктів після різкого спаду в четвер

На початку біржової сесії індекс опускався майже на 300 пунктів, проте до кінця дня впевнено пішов вгору. Найбільш активно на протязі біржового дня йшли операції з акціями високотехнологічних компаній. Так, акції Cisco Systems піднялися на 3,58% до 45,73 доларів США за акцію, Advanced Micro Devices виросли на 3,26% до 26,09 дол. за акцію, а акції Microsoft — на 2,98% до 109,10 дол. за акцію. У той же час на 3,14% впали акції General Electric (до 12,32 дол. за акцію).

Як відзначило інформаційне агентство Bloomberg, одним із факторів, що вплинули на ситуацію на біржі, стала позитивна статистика з торгівлі з КНР, яка допомогла пом’якшити занепокоєння учасників ринку з приводу темпів зростання глобальної економіки.

У п’ятницю до кінця дня індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, виріс на 38,75 пунктів (+ 1,42%) і виявився на позначці 2767,13, а індекс електронної біржі NASDAQ виріс на 167,83 пунктів (+ 2,29%) до 7496,89.

Як раніше інформував УНН, індекс Dow Jones у середу знизився на 831,83 пункту (3,15%) за підсумками сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі підвищення прибутковості державних облігацій США. На момент завершення сесії індекс Dow Jones встановився на позначці 25598,74 пункту. Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, знизився на 94,66 пункту (3,29%) і виявився на позначці 2785,68 пункту. Індекс електронної біржі NASDAQ знизився на 315,97 пункту (4,08%), до 7422,05 пункту.