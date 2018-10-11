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У США різко впали біржові індекси

У США різко впали біржові індекси

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Промисловий індекс Dow Jones у середу знизився на 831,83 пункту (3,15%) за підсумками сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі підвищення прибутковості державних облігацій США. Про це свідчать дані, розміщені на сайті торгового майданчика, передає УНН.

На момент завершення сесії індекс Dow Jones встановився на позначці 25598,74 пункту. Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, знизився на 94,66 пункту (3,29%) і виявився на позначці 2785,68 пункту. Індекс електронної біржі NASDAQ знизився на 315,97 пункту (4,08%), до 7422,05 пункту.

За підсумками сесії впали у ціні акції цілого ряду технологічних компаній. Зокрема, Twitter — на 8,47%, Netflix — на 8,38%, Apple — на 4,63%, Intel — на 3,76%. Телеканал CNBC повідомив, що президенту США Дональда Трампа доповіли про зниження індексів.

Телеканал привів в зв’язку з цим наступне заяву представника Білого дому: “Це корекція на ринку, орієнтованому на зростання. Ймовірно, це здорове явище. Це пройде, американська економіка залишається сильною”.

У свою чергу президент США Дональд Трамп на тлі різкого зниження американського промислового індексу Dow Jones, на питання журналістів чи стурбований він даною обставиною відповів, що Федеральна резервна система (ФРС) США, яка виконує роль американського Центробанку, проводить занадто жорстку політику і “зійшла з розуму”.

Як раніше інформував УНН, дане падіння Dow Jones стало найбільшим із лютого. Тоді індекс знизився на тисяча сто сімдесят п’ять пунктів (4,6%), до 24346 пунктів. За оцінками агентства Associated Press, цей індекс ніколи до цього не втрачав відразу так багато пунктів. При цьому в процентному обчисленні мали місце не менш серйозні падіння, в останній раз до цього Dow Jones знижувався на 4,6% в серпні 2011 року, що дорівнювало тоді 520 пунктам, так як індекс становив близько 11000 пунктів.

Dow Jones вперше подолав позначку в 24 тис. пунктів 30 листопада минулого року, поріг 25 тис. пунктів — 4 січня поточного року, а 26 тис. пунктів — 16 січня. В кінці грудня минулого року Трамп заявив, що 2018 рік буде дуже успішним для американських компаній та фондового ринку.

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