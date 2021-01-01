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Инаугурация Байдена состоится после поминальной церемонии по умершим от Covid-19

Киев • УНН

 • 23693 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Комитет по инаугурации президента США объявил, что накануне приведения к присяге избранного президента Джо Байдена будет проведена поминальная церемония по жертвам пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Инаугурация Байдена состоится после поминальной церемонии по умершим от Covid-19

В заявлении комитета говорится, что 19 января в 17:30 по восточному времени (США) в “момент национального единства и памяти” по всей стране будут увековечены память о людях, погибших в результате Covid-19.

В Вашингтоне, округ Колумбия, состоится церемония рядом с отражающим бассейном Мемориала Линкольна на Национальной аллее.

Комитет пригласил города по всем Соединённым штатам присоединиться к столице и подсветить здания и прозвонит в церковные колокола.

“Инаугурация избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис представляет собой начало нового национального пути. Однако в разгар пандемии — когда так много американцев скорбят о потере семьи, друзей и соседей — важно, чтобы мы чествовали тех, кто умер, размышляли о том, что было одним из самых сложных периодов в жизни страны, истории, и подтверждали наше обязательство объединиться, чтобы положить конец пандемии и восстановить нашу страну”, — заявила пресс-секретарь инаугурационного комитета Пили Тобар.

По состоянию на утро 31 декабря в США было зарегистрировано 19 745 888 подтвержденных случаев Covid-19. По данным Johns Hopkins University&Medicine, в общей сложности официально зарегистрированы 342 414 смертей от вируса.
Сама инаугурация состоится 20 января. По предварительной информации церемония будет скромной, причиной чему стала пандемия. По предварительной информации на церемонии будут присутствовать 117 членов конгресса плюс один приглашенный ими гость.

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