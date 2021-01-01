Інавгурація Байдена відбудеться після поминальної церемонії за померлими від Covid-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 4192 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 16834 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 41894 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 90336 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 176417 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205416 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180132 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171502 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115430 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89762 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83002 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100019 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 17488 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 43177 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23110 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 6992 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204446 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 235960 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 324767 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 486939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5308 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8520 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 43999 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48051 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52427 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Інавгурація Байдена відбудеться після поминальної церемонії за померлими від Covid-19

Київ • УНН

 • 23693 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Комітет з інавгурації президента США оголосив, що напередодні приведення до присяги обраного президента Джо Байдена буде проведена поминальна церемонія за жертвами пандемії коронавируса, повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Інавгурація Байдена відбудеться після поминальної церемонії за померлими від Covid-19

У заяві комітету йдеться, що 19 січня о 17:30 за східним часом (США) в "момент національної єдності і пам'яті" по всій країні буде увічнена пам'ять про людей, загиблих в результаті Covid-19.

У Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться церемонія поруч з басейном Меморіалу Лінкольна на Національної алеї.

Комітет запросив міста по всіх Сполучених штатах приєднатися до столиці і підсвітити будівлі та продзвонити в церковні дзвони.

"Інавгурація обраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камали Харріс є початком нового національного шляху. Однак в розпал пандемії - коли так багато американців сумують про втрату сім'ї, друзів і сусідів - важливо, щоб ми вшановували тих, хто помер, міркували про те, що було одним з найскладніших періодів у житті країни, історії, і підтверджувало наше зобов'язання об'єднатися, щоб покласти край пандемії і відновити нашу країну", - заявила прес-секретар інавгураційного комітету Пили Тобар.

Станом на ранок 31 грудня в США було зареєстровано 19 745 888 підтверджених випадків Covid-19. За даними Johns Hopkins University & Medicine, в цілому офіційно зареєстровані 342 414 смертей від вірусу.

Сама інавгурація відбудеться 20 січня. За попередньою інформацією церемонія буде скромною, причиною чого стала пандемія. За попередньою інформацією на церемонії будуть присутні 117 членів конгресу плюс один запрошений ними гість.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26