Имущественные, земельные и кадровые: глава Запорожской ОВА объяснил, какие полномочия облсовета передадут администрации

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказывая, какие полномочия облсовета передадут администрации, отметил, что речь идет о имущественных, земельных и кадровых, передает УНН.

"2/3 полномочий областного совета, в частности, бюджетные, отошли областной военной администрации еще в начале полномасштабного вторжения. Сегодняшним решением Верховная Рада передала Запорожской областной военной администрации остальные компетенции, среди них имущественные, земельные и кадровые", - сообщил Федоров.

По его словам, благодаря этому, наконец есть возможность строить укрытия и подземные школы, ремонтировать больницы и социальные объекты для людей, принимать кадровые решения.

"Мы не имеем права остановить любые процессы в прифронтовой области, а наоборот максимально ускоренно решать проблемы, которые будут отвечать запросу жителей", - резюмировал он.

Ранее

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла проект постановления, которое предусматривает передачу полномочий Запорожского областного совета к полномочиям Запорожской областной военной администрации, начальнику ЗОВА - Ивану Федорову.