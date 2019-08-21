Иммунолог рассказал о наличии в Украине сывороток от дифтерии

"Они (сыворотки от дифтерии - ред.) должны быть не в каждой больнице, но сыворотка против дифтерии - это очень специфический продукт, ее дефицит на планете Земля в результате как раз очень эффективной вакцинации", - отметил он.

По словам эксперта, сегодня Украина хочет приобрести этот продукт. Он внесен в номенклатуру, но нет предложений, которые удовлетворяют требования, отметил иммунолог.

"Мы имели гуманитарную помощь, которая поступила в Украину в декабре 2017 года. Стала доступной эта гуманитарная помощь в количестве 900 флаконов в мае 2018 года. Противодифтерийной сыворотки была доставлена в регионы, сохранялась централизованно. В регионе она была разделена на районные уровни. Если попадет пациент, то можно было использовать противодифтерийную сыворотку. Осталось состоянию на 1 июля 2019 года более чем 270 флаконов противодифтерийной сыворотки. Этого количества достаточно более чем на полгода. Но дело в том, что у нее заканчивается срок годности. Тендер на сыворотку был объявлен давно - более полугода назад, но нет предложений. Ведутся переговоры, и в ближайшее время в Украине должен прийти, опять-таки, гуманитарная помощь противодифтерийной сыворотки, пока не будут уже в результате переговорного процесса решен вопрос наличия или предложений на тендер противодифтерийной сыворотки", - сказал собеседник.

Он добавил, что проблема по поводу сывороток существует не только в Украине.

"Аналогичные проблемы есть во многих странах ЕС, когда противодифтерийная сыворотка отсутствует, поскольку ее невыгодно регистрировать, невыгодно производителю завозить в страну. Это экономически для него невыгодно, потому что реально нужно очень малое количество доз", - добавил Лапий.

Напомним, по мнению медика, социальное потрясение спровоцирует эпидемию дифтерии в Украине.