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Імунолог розповів про наявність в Україні сироваток від дифтерії

Імунолог розповів про наявність в Україні сироваток від дифтерії

Київ • УНН

 • 49180 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Наразі в Україні достатньо сироваток на термін більш ніж півроку. Надалі очікується надходження сироваток у вигляді гуманітарної допомоги. Про це у коментарі УНН розповів дитячий імунолог Федір Лапій.

"Вони (сироватки від дифтерії – ред.) мають бути не в кожній лікарні, але сироватка проти дифтерії – це дуже специфічний продукт, її дефіцит є на планеті Земля в результаті якраз дуже ефективної вакцинації", - зазначив він.

Зі слів експерта, на сьогодні Україна хоче придбати цей продукт. Він внесений у номенклатуру, але немає пропозицій, що задовольняють вимоги, зазначив імунолог.

"Ми мали гуманітарну допомогу, яка надійшла в Україну в грудні 2017 року. Стала доступною ця гуманітарна допомога в кількості 900 флаконів у травні 2018 року. Протидифтерійна сироватка була доставлена в регіони, зберігалася централізовано. У регіоні вона була розподілена на районні рівні. Якщо потрапить пацієнт, то можна було використати протидифтерійну сироватку. Залишилося станом на 1 липня 2019 року більш ніж 270 флаконів протидифтерійної сироватки. Цієї кількості достатньо більш ніж на півроку. Але справа в тому, що в неї закінчується термін придатності. Тендер на сироватку був оголошений давно – більш ніж півроку тому, але немає пропозицій. Ведуться перемовини, і найближчим часом в Україну має прийти, знову-таки, гуманітарна допомога протидифтерійної сироватки, поки не будуть вже в результаті перемовного процесу вирішене питання наявності або пропозицій на тендер протидифтерійної сироватки", - сказав співрозмовник.

Він додав, що проблема щодо сироваток існує не лише в Україні.

"Аналогічні проблеми є в багатьох країнах ЄС, коли протидифтерійна сироватка відсутня, бо її невигідно реєструвати, невигідно виробнику завозити в країну. Це економічно для нього невигідно, бо реально потрібна дуже мала кількість доз", - додав Лапій.

Нагадаємо, на думку медика, соціальне потрясіння спровокує епідемію дифтерії в Україні.

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