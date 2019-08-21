Імунолог розповів про наявність в Україні сироваток від дифтерії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Наразі в Україні достатньо сироваток на термін більш ніж півроку. Надалі очікується надходження сироваток у вигляді гуманітарної допомоги. Про це у коментарі УНН розповів дитячий імунолог Федір Лапій.
"Вони (сироватки від дифтерії – ред.) мають бути не в кожній лікарні, але сироватка проти дифтерії – це дуже специфічний продукт, її дефіцит є на планеті Земля в результаті якраз дуже ефективної вакцинації", - зазначив він.
Зі слів експерта, на сьогодні Україна хоче придбати цей продукт. Він внесений у номенклатуру, але немає пропозицій, що задовольняють вимоги, зазначив імунолог.
"Ми мали гуманітарну допомогу, яка надійшла в Україну в грудні 2017 року. Стала доступною ця гуманітарна допомога в кількості 900 флаконів у травні 2018 року. Протидифтерійна сироватка була доставлена в регіони, зберігалася централізовано. У регіоні вона була розподілена на районні рівні. Якщо потрапить пацієнт, то можна було використати протидифтерійну сироватку. Залишилося станом на 1 липня 2019 року більш ніж 270 флаконів протидифтерійної сироватки. Цієї кількості достатньо більш ніж на півроку. Але справа в тому, що в неї закінчується термін придатності. Тендер на сироватку був оголошений давно – більш ніж півроку тому, але немає пропозицій. Ведуться перемовини, і найближчим часом в Україну має прийти, знову-таки, гуманітарна допомога протидифтерійної сироватки, поки не будуть вже в результаті перемовного процесу вирішене питання наявності або пропозицій на тендер протидифтерійної сироватки", - сказав співрозмовник.
Він додав, що проблема щодо сироваток існує не лише в Україні.
"Аналогічні проблеми є в багатьох країнах ЄС, коли протидифтерійна сироватка відсутня, бо її невигідно реєструвати, невигідно виробнику завозити в країну. Це економічно для нього невигідно, бо реально потрібна дуже мала кількість доз", - додав Лапій.
Нагадаємо, на думку медика, соціальне потрясіння спровокує епідемію дифтерії в Україні.