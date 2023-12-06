Имеем хорошие, нужные сигналы для Украины: Зеленский о работе украинской делегации в США

Президент Украины Владимир Зеленский положительно отметил работу украинской делегации в США и добавил, что "имеем хорошие, нужные сигналы", передает УНН.

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По словам Зеленского, украинская делегация активно работает в Вашингтоне.

"Важные встречи и, в частности, в Конгрессе Соединенных Штатов, с представителями Администрации Президента Байдена. Министр обороны Остин, госсекретарь Блинкин. Работа-максимально энергичная, и как результат – мы имеем хорошие, нужные сигналы для Украины. А также и новый пакет американской помощи, военной поддержки. Я благодарю за поддержку Соединенным Штатам!"- отметил Зеленский во время вечернего обращения.

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