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Илон Маск хочет, чтобы все пользователи X (Twitter) ежемесячно платили за доступ к сети

Илон Маск хочет, чтобы все пользователи X (Twitter) ежемесячно платили за доступ к сети

Киев • УНН

 • 300474 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Владелец сервиса X (ранее - Twitter) Илон Маск сообщил, что планирует ввести ежемесячную абонплату для всех пользователей ресурса. По его мнению, это поможет бороться с ботами, пишет BBC, передает УНН.

Детали

Это уже не первая попытка Маска заставить пользователей X (Twitter) платить за услуги. Ранее в сервисе появилась платная услуга X Premium, которая предоставляла за 8 долларов в месяц пользователю такие расширенные функции, как возможность заливать длинные видео, редактирование опубликованных сообщений, приоритетный рейтинг аккаунта в поиске и синяя галочка, которая ранее была только у верифицированных аккаунтов.

При этом, сам Маск отмечает, что цель подписки – не монетизация сервиса, а борьба с ботами.

Цитата

"Это долгая дискуссия, но, по моему мнению, это фактически единственная защита от огромных армий ботов", - отметил Маск.

При этом, владелец X пожаловался, что стоимость создания бота минимальна, а его эффективная цена значительно больше. Отметив, что дополнительные несколько долларов не станут критичными для тех, кто массово создает ботов.

"Создание бота стоит копейки. Но если кому-то даже придется заплатить несколько долларов или что-то подобное, какую-то незначительную сумму, эффективная цена для ботов будет очень высокой", - констатировал Маск.

Относительно возможной цены сервиса, Маск подчеркнул, что она должна быть небольшой.

"Мы переходим к небольшому ежемесячному платежу за использование системы. На самом деле мы собираемся прийти к более низкому уровню ценообразования. Мы просто хотим, чтобы это была небольшая сумма денег", - сказал владелец X, Tesla и SpaceX.

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