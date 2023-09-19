Илон Маск хочет, чтобы все пользователи X (Twitter) ежемесячно платили за доступ к сети
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Владелец сервиса X (ранее - Twitter) Илон Маск сообщил, что планирует ввести ежемесячную абонплату для всех пользователей ресурса. По его мнению, это поможет бороться с ботами, пишет BBC, передает УНН.
Детали
Это уже не первая попытка Маска заставить пользователей X (Twitter) платить за услуги. Ранее в сервисе появилась платная услуга X Premium, которая предоставляла за 8 долларов в месяц пользователю такие расширенные функции, как возможность заливать длинные видео, редактирование опубликованных сообщений, приоритетный рейтинг аккаунта в поиске и синяя галочка, которая ранее была только у верифицированных аккаунтов.
При этом, сам Маск отмечает, что цель подписки – не монетизация сервиса, а борьба с ботами.
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"Это долгая дискуссия, но, по моему мнению, это фактически единственная защита от огромных армий ботов", - отметил Маск.
При этом, владелец X пожаловался, что стоимость создания бота минимальна, а его эффективная цена значительно больше. Отметив, что дополнительные несколько долларов не станут критичными для тех, кто массово создает ботов.
"Создание бота стоит копейки. Но если кому-то даже придется заплатить несколько долларов или что-то подобное, какую-то незначительную сумму, эффективная цена для ботов будет очень высокой", - констатировал Маск.
Относительно возможной цены сервиса, Маск подчеркнул, что она должна быть небольшой.
"Мы переходим к небольшому ежемесячному платежу за использование системы. На самом деле мы собираемся прийти к более низкому уровню ценообразования. Мы просто хотим, чтобы это была небольшая сумма денег", - сказал владелец X, Tesla и SpaceX.
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