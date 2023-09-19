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Ілон Маск хоче, щоб усі користувачі X (Twitter) щомісяця платили за доступ до мережі

Ілон Маск хоче, щоб усі користувачі X (Twitter) щомісяця платили за доступ до мережі

Київ • УНН

 • 300478 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Власник сервісу X (раніше - Twitter) Ілон Маск повідомив, що планує ввести щомісячну абонплату для усіх користувачів ресурсу. На його думку, це допоможе боротися з ботами, пише BBC, передає УНН.

Деталі

Це вже не перша спроба Маска змусити користувачів X (Twitter) платити за послуги. Раніше в сервісі з’явилась платна послуга X Premium, яка надавала за 8 доларів на місяць користувачу такі розширені функції, як можливість заливати довші відео, редагування опублікованих дописів, пріоритетний рейтинг акаунту у пошуку та синя галочка, яка раніше була лише у верифікованих акаунтів.

При цьому, сам Маск наголошує, що мета підписки – не монетизація сервісу, а боротьба з ботами.

Цитата

"Це довга дискусія, але, на мою думку, це фактично єдиний захист від величезних армій ботів", - зазначив Маск.

При цьому, власник X пожалівся, що вартість створення боту мінімальна, а його ефективна ціна значно більша. Зазначивши, що додаткові кілька доларів не стануть критичними для тих, хто масово створює ботів.

"Створення бота коштує копійки. Але якщо комусь навіть доведеться заплатити кілька доларів чи щось подібне, якусь незначну суму, ефективна ціна для ботів буде дуже високою", - констатував Маск.

Щодо можливої ціни сервісу, Маск підкреслив, що вона має буди невеликою.

"Ми переходимо до невеликого щомісячного платежу за використання системи. Насправді ми збираємося прийти до нижчого рівня ціноутворення. Ми просто хочемо, щоб це була невелика сума грошей", - сказав власник X, Tesla та SpaceX.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск минулого року таємно відключав Starlink, щоб зірвати атаку на російський флот – CNN 

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