Ілон Маск хоче, щоб усі користувачі X (Twitter) щомісяця платили за доступ до мережі

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Це вже не перша спроба Маска змусити користувачів X (Twitter) платити за послуги. Раніше в сервісі з’явилась платна послуга X Premium, яка надавала за 8 доларів на місяць користувачу такі розширені функції, як можливість заливати довші відео, редагування опублікованих дописів, пріоритетний рейтинг акаунту у пошуку та синя галочка, яка раніше була лише у верифікованих акаунтів.

При цьому, сам Маск наголошує, що мета підписки – не монетизація сервісу, а боротьба з ботами.

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"Це довга дискусія, але, на мою думку, це фактично єдиний захист від величезних армій ботів", - зазначив Маск.

При цьому, власник X пожалівся, що вартість створення боту мінімальна, а його ефективна ціна значно більша. Зазначивши, що додаткові кілька доларів не стануть критичними для тих, хто масово створює ботів.

"Створення бота коштує копійки. Але якщо комусь навіть доведеться заплатити кілька доларів чи щось подібне, якусь незначну суму, ефективна ціна для ботів буде дуже високою", - констатував Маск.

Щодо можливої ціни сервісу, Маск підкреслив, що вона має буди невеликою.

"Ми переходимо до невеликого щомісячного платежу за використання системи. Насправді ми збираємося прийти до нижчого рівня ціноутворення. Ми просто хочемо, щоб це була невелика сума грошей", - сказав власник X, Tesla та SpaceX.

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