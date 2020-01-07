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5 марта, 17:33 • 110400 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 123749 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103891 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107258 просмотра

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IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, погибшего в результате падения комода

IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, погибшего в результате падения комода

Киев  •  УНН

 • 30915 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Компания IKEA согласилась выплатить 46 млн долларов родителям ребенка, погибшего в результате падения на него комода этого производителя. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика, информирует УНН.

Издание напоминает, что инцидент произошел в 2017 году. На двухлетнего Джозефа Дудека упал 32-килограммовый комод IKEA, от полученных травм ребенок умер. В 2018 году родители мальчика подали на компанию в суд в Филадельфии.

Суть претензий заключалась в том, что производитель комода, по мнению истцов, знал об угрозе опрокидывания своих комодов Malm, но не предупреждал покупателей о необходимости крепить их к стене при эксплуатации. Комод этой модели сняли с продажи в США в 2016 году.

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По словам семьи Дудека, они намерены пожертвовать 1 млн долларов организациям, которые выступают за усиление проверок мебели на устойчивость.

Напомним, из-за смерти ребенка компания IKEA отозвала светильники.

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