IKEA выплатит 46 млн долларов родителям мальчика, погибшего в результате падения комода
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Компания IKEA согласилась выплатить 46 млн долларов родителям ребенка, погибшего в результате падения на него комода этого производителя. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика, информирует УНН.
Издание напоминает, что инцидент произошел в 2017 году. На двухлетнего Джозефа Дудека упал 32-килограммовый комод IKEA, от полученных травм ребенок умер. В 2018 году родители мальчика подали на компанию в суд в Филадельфии.
Суть претензий заключалась в том, что производитель комода, по мнению истцов, знал об угрозе опрокидывания своих комодов Malm, но не предупреждал покупателей о необходимости крепить их к стене при эксплуатации. Комод этой модели сняли с продажи в США в 2016 году.
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По словам семьи Дудека, они намерены пожертвовать 1 млн долларов организациям, которые выступают за усиление проверок мебели на устойчивость.
Напомним, из-за смерти ребенка компания IKEA отозвала светильники.