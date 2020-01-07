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IKEA виплатить 46 млн доларів батькам хлопчика, який загинув внаслідок падіння комода

IKEA виплатить 46 млн доларів батькам хлопчика, який загинув внаслідок падіння комода

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Компанія IKEA погодилася виплатити 46 мільйонів доларів батькам дитини, який загинув в результаті падіння на нього комода цього виробника. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на адвокатів сім’ї хлопчика, інформує УНН.

Видання нагадує, що інцидент стався у 2017 році. На дворічного Джозефа Дудека впав 32-кілограмовий комод IKEA, від отриманих травм дитина померла. У 2018 році батьки хлопчика подали на компанію до суду в Філадельфії.

Суть претензій полягала в тому, що виробник комода, на думку позивачів, знав про загрозу перекидання своїх комодів Malm, але не попереджав покупців про необхідність кріпити їх до стіни при експлуатації. Комод цієї моделі зняли з продажу в США в 2016 році.

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За словами сім’ї Дудека, вони мають намір пожертвувати 1 мільйон доларів організаціям, які виступають за посилення перевірок меблів на стійкість.

Нагадаємо, через смерть дитини компанія IKEA відкликала світильники.

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