В Одессе постепенно дополняются зоны для оздоровления и купания. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Так, официально открыто еще пять пляжных участков: Итака, Ибица, Зебра, Паблик, Гранд Петин.

Кипер уточнил, что список будет дополняться (по мере прохождения проверок).

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря ЗАПРЕЩЕНО!" - добавил он.

Напомним

8 июня в Одессе открыли первый пляж "Калетон".