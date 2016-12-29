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И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыма как экстремиста

И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыма как экстремиста

Киев • УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Власть аннексированного Крыма запретила банковские операции на территории полуострова заместителю главы Меджлиса Ильми Умерову. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сотрудники банка, посоветовавшись со своим начальством, извиняясь рассказали мне, что любые банковские операции от моего имени невозможны так как Ильми Умеров заблокирован в программе как "экстремист"... Хорошо, что я не пользуюсь услугами банков оккупированного Крыма, но в данном случае это их штраф, и как его отдавать я не знаю. Срок до 9 января...",- написал И.Умеров.

Он пояснил, что так называемый Верховный суд Крыма подтвердил решение Бахчисарайского районного суда и признал его виновным в совершении административного правонарушения. В связи с этим И.Умеров должен был уплатить штраф.

"...против меня в мае 2016 года возбуждено надуманное уголовное дело по статье "экстремизм", пока идет следствие, документы еще в суд не передали - это я о презумпции невиновности ... Впрочем, о чем это я?" добавил И.Умеров.

Напомним, 13 декабря подконтрольный России Киевский суд Симферополя рассмотрел обращение следователя ФСБ РФ позволить вызвать на допрос адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по делу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

Если Н.Полозова допросят в суде в качестве свидетеля по делу И.Умерова, это станет причиной для отстранения его от дела в качестве защитника.

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