І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Влада анексованого Криму заборонила банківські операції на території півострова заступнику голови Меджлісу Ільмі Умерову. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Співробітники банку, порадившись зі своїм начальством, вибачаючись розповіли мені, що будь-які банківські операції від мого імені неможливі так як Ільмі Умеров заблокований в програмі як "екстреміст" ... Добре, що я не користуюся послугами банків окупованого Криму, але в даному випадку це їх штраф, і як його віддавати я не знаю. Термін до 9 січня…",- написав І.Умеров.
Він пояснив, що так званий Верховний суд Криму підтвердив рішення Бахчисарайського районного суду і визнав його винним у скоєнні адміністративного правопорушення. У зв’язку з цим І.Умеров мав сплатити штраф.
"... проти мене у травні 2016 порушено надумана кримінальна справа за статтею "екстремізм", поки триває слідство, документи ще до суду не передали - це я про презумпцію невинності ... Втім, про що це я?",- додав І.Умеров.
Нагадаємо, 13 грудня підконтрольний Росії Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ РФ дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
Якщо М.Полозова допитають у суді як свідка у справі І.Умерова, це стане причиною для усунення його від справи у ролі захисника.