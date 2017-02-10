И.Насалик назвал условие, при котором лично присоединится к блокаде на Донбассе

"Полная блокада приведет к тому, что шахтеры не получат зарплату. И тогда, если шахтеры поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый, кто возьму автомат и присоединюсь к блокаде. Но если эти шахтеры, лишенные средств, пополнят вооруженные силы там, то это вопрос крови. Поэтому это вопрос политического решения, которое примет Верховная Рада", - отметил министр.

Говоря о поставках угля из зоны АТО, Игорь Насалик в очередной раз отметил, что происходит обмен товарами.

"Никаких корреспондентских счетов на временно оккупированной территории нет", - добавил министр.

Относительно блокады министр отметил, что соответствующее решение должно быть принято парламентом, однако добавил, что в этом случае "шахтеры будут лишены средств к существованию".