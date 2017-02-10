І.Насалик назвав умову, за якої особисто приєднається до блокади на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час години запитань до уряду назвав умову, за якої може приєднатися до блокади на Донбасі, передає кореспондент УНН.
"Повна блокада призведе до того, що шахтарі не отримають зарплату. І тоді, якщо шахтарі піднімуть зброю і виступлять проти режиму, який там є, я перший, хто візьму автомат і приєднаюся до блокади. Але якщо ці шахтарі, позбавлені засобів, поповнять збройні сили там, то це питання крові. Тому це питання політичного рішення, яке прийме Верховна Рада", - зазначив міністр.
Говорячи про постачання вугілля з зони АТО, Ігор Насалик вчергове зазначив, що відбувається обмін товарами.
"Жодних кореспондентських рахунків на тимчасово окупованій території немає", - додав міністр.
Щодо блокади міністр зауважив, що відповідне рішення має бути ухвалено парламентом, однак додав, що в цьому випадку "шахтарі будуть позбавлені засобів до існування".
Нагадаємо, І.Насалик раніше заявив, що Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від антрациту з Донбасу.