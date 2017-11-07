И. Луценко не исключила, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, и его рассмотрение может затянуться на две пленарные недели. Об этом заявила журналистам во вторник представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
По словам И.Луценко, многие из внесенных поправок являются спамом, однако "каждый депутат имеет право настаивать на рассмотрении своих поправок в зале, поэтому рассмотрение этого проекта может растянуться на две пленарных недели".
Комментируя сорванное заседание профильного парламентского комитета в понедельник, 6 ноября, представитель Президента подчеркнула, что комитет должен провести "титаническую работу", и "поспешности быть не может", поскольку проект "судьбоносный".
Как сообщал УНН, 6 ноября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не принял никакого решения относительно президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса.
Заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума.