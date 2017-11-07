И. Луценко не исключила, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется

По словам И.Луценко, многие из внесенных поправок являются спамом, однако "каждый депутат имеет право настаивать на рассмотрении своих поправок в зале, поэтому рассмотрение этого проекта может растянуться на две пленарных недели".

Комментируя сорванное заседание профильного парламентского комитета в понедельник, 6 ноября, представитель Президента подчеркнула, что комитет должен провести "титаническую работу", и "поспешности быть не может", поскольку проект "судьбоносный".

Как сообщал УНН, 6 ноября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не принял никакого решения относительно президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума.