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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43518 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101206 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103433 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103284 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101872 просмотра

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И. Луценко не исключила, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется

И. Луценко не исключила, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется

Киев  •  УНН

 • 7225 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, и его рассмотрение может затянуться на две пленарные недели. Об этом заявила журналистам во вторник представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

По словам И.Луценко, многие из внесенных поправок являются спамом, однако "каждый депутат имеет право настаивать на рассмотрении своих поправок в зале, поэтому рассмотрение этого проекта может растянуться на две пленарных недели".

Комментируя сорванное заседание профильного парламентского комитета в понедельник, 6 ноября, представитель Президента подчеркнула, что комитет должен провести "титаническую работу", и "поспешности быть не может", поскольку проект "судьбоносный".

Как сообщал УНН, 6 ноября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не принял никакого решения относительно президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума.

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