І.Луценко не виключила, що розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу затягнеться

За словами І.Луценко, чимало з внесених правок є спамом, однак "кожен депутат має право наполягати на розгляді своїх правок у залі, тому розгляд цього проекту може розтягнутися на два пленарних тижні".

Коментуючи зірване засідання профільного парламентського комітету у понеділок, 6 листопада, представник Президента наголосила, що комітет має провести "титанічну роботу", і "поспішності бути не може", оскільки проект "доленосний".

Як повідомляв УНН, 6 листопада комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не ухвалив жодного рішення щодо президентського законопроекту стосовно реінтеграції Донбасу.

Засідання комітету не відбулося через відсутність кворуму.