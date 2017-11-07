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І.Луценко не виключила, що розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу затягнеться

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. До проекту закону про реінтеграцію Донбасу подано близько 2,5 тисяч правок, і його розгляд може затягнутися на два пленарні тижні. Про це заявила журналістам у вівторок представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

За словами І.Луценко, чимало з внесених правок є спамом, однак "кожен депутат має право наполягати на розгляді своїх правок у залі, тому розгляд цього проекту може розтягнутися на два пленарних тижні".

Коментуючи зірване засідання профільного парламентського комітету у понеділок, 6 листопада, представник Президента наголосила, що комітет має провести "титанічну роботу", і "поспішності бути не може", оскільки проект "доленосний".

Як повідомляв УНН, 6 листопада комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не ухвалив жодного рішення щодо президентського законопроекту стосовно реінтеграції Донбасу.

Засідання комітету не відбулося через відсутність кворуму.

Українські Національні Новини

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