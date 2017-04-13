И.Луценко: каждый украинец должен России почти 2 тыс. долл. за газовые контракты Ю.Тимошенко

"Мы имели уже монопольную ситуацию с газом. Это газовые контракты, которые подписала Юлия Владимировна Тимошенко "Бери или плати". На сегодняшний день Россия уже выставила нам, будучи монополистом, 50 млрд долларов. До 2019 года, пока действует этот контракт, будет выставлено еще 30 млрд долларов. Если мы разделили на 46 млн населения, каждая семья, ребенок, пенсионер благодаря Юлии Тимошенко будет виноват России почти 2 тысяч долларов", - сказала она.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не будет покупать уголь у агрессора несмотря на дефицит ресурса.