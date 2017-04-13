І.Луценко: кожен українець винен Росії майже 2 тис. дол. за газові контракти Ю.Тимошенко

“Ми мали вже монопольну ситуацію з газом. Це газові контракти, які підписала Юлія Володимирівна Тимошенко "Бери, або плати". На сьогоднішній день Росія вже виставила нам, будучи монополістом, 50 млрд доларів. До 2019 року, поки діє цей контракт, буде виставлено ще 30 млрд доларів. Якщо ми поділили на 46 млн населення, кожна родина, дитина, пенсіонер завдяки Юлії Тимошенко буде винен Росії майже 2 тисяч доларів”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна не буде купувати вугілля в агресора попри дефіцит ресурсу.