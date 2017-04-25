И.Кушнир: недвижимость все чаще используют как альтернативу депозитам

"Все чаще люди рассматривают недвижимость как средство сохранения средств. Нестабильная ситуация в банковской сфере подталкивает людей использовать квадратные метры в качестве альтернативы депозитам ", - сообщил И.Кушнир, назвав эту тенденцию положительной.

При этом жилье является одной из ключевых ценностей для каждого, отметил застройщик.

Он отметил, что в "Киевгорстрое" пытаются сделать недвижимость максимально доступной для широкого круга инвесторов.

"В компании действует акция, в рамках которой можно приобрести квартиру со значительной скидкой - в 20%. Существует программа рассрочки с 50% первым взносом и последующей оплатой остатка до конца строительства. Для тех, кто смотрит на квадраты как средство инвестирования, предусмотрели отдельную программу "Вознаграждение за доверие". В инвестиционных договорах на покупку квартиры есть пункт, согласно которому человек может забрать вложенные деньги с вознаграждением. То есть, на выходе он получает либо квартиру, либо то, что вложил с плюсом. Как показывает практика, берут квадратными метрами", - сказал И.Кушнир.

Самым главным прорывом он назвал программу "От мечты - к действиям".

"В рамках сотрудничества с ПАО "Кристалбанк" мы внедрили программу ипотечного кредитования с рекордно низким процентом годовых! Теперь человек может взять жилье под 5% годовых. Таких условий на сегодняшний день нет ни у одного застройщика! Помимо этого, существуют условия и по более длительному сроку кредитования. То есть, "Киевгорстрой" сделал все возможное, чтоб каждый, кто хочет купить квартиру, мог это сделать уже сейчас", - отметил И.Кушнир.

По словам президента холдинга, главная цель "Киевгорстроя" - строить доступное для людей жилье, развивать город, наполнять бюджет, исправно платить дивиденды акционерам.

"Соблюдение качества строительства, нормативов, использование только лучших и новейших материалов и комплектующих, а так же выполнение взятых на себя обязательств и являются главными для компании приоритетами. Цены на квартиры мы держим в рамках разумного, за сверх прибылью не гонимся, к имеющемуся за 60 лет опыту наращиваем новые достижения, репутацию бережем как зеницу ока. Все это позволяет "Киевгорстрою" уже много лет подряд оставаться неизменным лидером, что признают и эксперты отрасли, и сами инвесторы", - резюмировал И.Кушнир.