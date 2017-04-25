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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22141 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83616 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142582 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111679 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113369 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 110502 просмотра

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И.Кушнир: недвижимость все чаще используют как альтернативу депозитам

И.Кушнир: недвижимость все чаще используют как альтернативу депозитам

Киев  •  УНН

 • 16640 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В условиях нестабильности банковской системы украинцы стали чаще использовать недвижимость для сохранения сбережений. Об этом сообщил председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, пишет УНН.

"Все чаще люди рассматривают недвижимость как средство сохранения средств. Нестабильная ситуация в банковской сфере подталкивает людей использовать квадратные метры в качестве альтернативы депозитам ", - сообщил И.Кушнир, назвав эту тенденцию положительной.

При этом жилье является одной из ключевых ценностей для каждого, отметил застройщик.

Он отметил, что в "Киевгорстрое" пытаются сделать недвижимость максимально доступной для широкого круга инвесторов.

"В компании действует акция, в рамках которой можно приобрести квартиру со значительной скидкой - в 20%. Существует программа рассрочки с 50% первым взносом и последующей оплатой остатка до конца строительства. Для тех, кто смотрит на квадраты как средство инвестирования, предусмотрели отдельную программу "Вознаграждение за доверие". В инвестиционных договорах на покупку квартиры есть пункт, согласно которому человек может забрать вложенные деньги с вознаграждением. То есть, на выходе он получает либо квартиру, либо то, что вложил с плюсом. Как показывает практика, берут квадратными метрами", - сказал И.Кушнир.

Самым главным прорывом он назвал программу "От мечты - к действиям".

"В рамках сотрудничества с ПАО "Кристалбанк" мы внедрили программу ипотечного кредитования с рекордно низким процентом годовых! Теперь человек может взять жилье под 5% годовых. Таких условий на сегодняшний день нет ни у одного застройщика! Помимо этого, существуют условия и по более длительному сроку кредитования. То есть, "Киевгорстрой" сделал все возможное, чтоб каждый, кто хочет купить квартиру, мог это сделать уже сейчас", - отметил И.Кушнир.

По словам президента холдинга, главная цель "Киевгорстроя" - строить доступное для людей жилье, развивать город, наполнять бюджет, исправно платить дивиденды акционерам.

"Соблюдение качества строительства, нормативов, использование только лучших и новейших материалов и комплектующих, а так же выполнение взятых на себя обязательств и являются главными для компании приоритетами. Цены на квартиры мы держим в рамках разумного, за сверх прибылью не гонимся, к имеющемуся за 60 лет опыту наращиваем новые достижения, репутацию бережем как зеницу ока. Все это позволяет "Киевгорстрою" уже много лет подряд оставаться неизменным лидером, что признают и эксперты отрасли, и сами инвесторы", - резюмировал И.Кушнир.

Украинские Национальные Новости

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