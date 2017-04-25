І.Кушнір: нерухомість все частіше використовують як альтернативу депозитам

“Все частіше люди розглядають нерухомість як засіб збереження коштів. Нестабільна ситуація в банківській сфері підштовхує людей використовувати квадратні метри як альтернативу депозитам”, — повідомив І.Кушнір, назвавши цю тенденцію позитивною.

При цьому житло є однією з ключових цінностей для кожного, зауважив забудовник.

Він наголосив, що в “Київміськбуді” намагаються зробити нерухомість максимально доступною для найширшого кола інвесторів.

“У компанії діє акція, в рамках якої можна придбати квартиру зі значною знижкою — до 20%. Існує програма розстрочки з 50% першим внеском і наступною оплатою залишку до кінця будівництва. Для тих, хто розглядає квадрати як спосіб інвестування, передбачили окрему програму „Винагорода за довіру“. В інвестиційних договорах є пункт, згідно з яким людина може забрати вкладені гроші з винагородою. Тобто, на виході вона отримує або квартиру, або те, що вклала з плюсом. Як показує практика, беруть квадратними метрами”, — сказав І.Кушнір.

Найголовнішим проривом він назвав программу “Від мрій — до дій”.

“В рамках співпраці з ПАТ „Кристалбанк“ ми запровадили програму іпотечного кредитування з рекордно низьким відсотком річних! Тепер людина може взяти житло під 5% річних. Таких умов на сьогоднішній день немає ні у одного забудовника! Крім цього, існують умови і по більш тривалому терміну кредитування. Тобто, „Київміськбуд“ зробив все можливе, щоб кожен, хто хоче купити квартиру, міг це зробити вже зараз”, — зауважив І.Кушнір.

За словами президента холдингу, головна мета “Київміськбуду” — будувати доступне для людей житло, розвивати місто, наповнювати бюджет, справно платити дивіденди акціонерам.

“Дотримання якості будівництва, нормативів, використання тільки кращих і новітніх матеріалів і комплектуючих, а також виконання взятих на себе зобов’язань і є головними для компанії пріоритетами. Ціни на квартири ми тримаємо в рамках розумного, за понад прибутком не женемося, до наявного за 60 років досвіду нарощуємо нові досягнення, репутацію бережемо як зіницю ока. Все це дозволяє „Київміськбуду“ вже багато років поспіль залишатися незмінним лідером, що визнають і експерти галузі, і самі інвестори”, — резюмував І.Кушнір.