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И.Кушнир: на рынке недвижимости в 2017 году усилится ценовая конкуренция

И.Кушнир: на рынке недвижимости в 2017 году усилится ценовая конкуренция

Киев • УНН

 • 9939 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Сейчас на рынке недвижимости наблюдается повышение ценовой конкуренции. Об этом сказал председатель правления - президент ОАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, сообщает УНН.

По мнению И.Кушнира, рынок недвижимости уже прошел "дно".

"Кризисный момент, когда никто не брался ничего прогнозировать, прошел, ситуация понемногу стабилизировалась, появились осторожные поводы для оптимизма. Покупатель на валютные колебания и банковский коллапс реагирует логично - вкладывает деньги в недвижимость. Объемы строительства растут, повышается ценовая конкуренция, рынок развивается. Все в выигрыше - город получает новое жилье и инфраструктуру, покупателю есть из чего выбирать, застройщикам есть за счет чего развиваться", - считает он.

По словам председателя правления "Киевгорстроя" в столице в 2016 году продажи стартовали более чем в 40 новых объектах.

"С учетом состояния экономики - это огромная цифра. Все девелоперы понимают, что именно сейчас покупатели пойдут за квадратными метрами, так как более надежного варианта вложения в стране пока не осталось. А значит 2017 год будет годом ценовой конкуренции. Город не резиновый, получить новую площадку под объект быстро не получится, к тому же их количество физически ограничено. Нам всем придется креативить - предлагать интересные условия, придумывать маркетинговые ходы, которые приведут инвестора именно к нам. Опять же - в выигрыше покупатель", - резюмировал И.Кушнир.

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