І.Кушнір: на ринку нерухомості у 2017 році посилиться цінова конкуренція

На думку І.Кушніра, ринок нерухомості вже пройшов “дно”.

“Кризовий момент, коли ніхто не брався нічого прогнозувати, минув, ситуація потроху стабілізувалася, з’явилися обережні приводи для оптимізму. Покупець на валютні коливання і банківський колапс реагує логічно — вкладає гроші в нерухомість. Обсяги будівництва зростають, підвищується цінова конкуренція, ринок розвивається. Всі у виграші — місто отримує нове житло і інфраструктуру, покупцеві є з чого вибирати, забудовникам є за рахунок чого розвиватися”, — вважає він.

За словами голови правління “Київміськбуду” у столиці в 2016 році продажі стартували більше ніж в 40 нових об’єктах.

“З урахуванням стану економіки — це величезна цифра. Всі девелопери розуміють, що саме зараз покупці підуть за квадратними метрами, так як більш надійного варіанту вкладення в країні поки не залишилося. А значить 2017 рік буде роком цінової конкуренції. Місто не гумове, отримати новий майданчик під об’єкт швидко не вийде, до того ж їх кількість фізично обмежена. Нам всім доведеться креативити — пропонувати цікаві умови, придумувати маркетингові ходи, які приведуть інвестора саме до нас. Знову ж — у виграші покупець”, — резюмував І.Кушнір.