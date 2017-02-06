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И.Климпуш-Цинцадзе призвала европарламентариев поддержать позицию относительно Донбасса

Киев • УНН

 • 6854 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе поделилась с евро парламентариями видением Украины логики выполнения Минских соглашений. Об этом она заявила во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента, передает УНН.

И.Климпуш-Цинцадзе призвала европарламентариев поддержать позицию относительно Донбасса

"Подчеркиваю, Украине не стоит напоминать о необходимости внедрения Минска. Украина уже делает все необходимое, чтобы обеспечить продвижение во внедрении Минска. Но мы хотим видеть выполнение всех условий безопасности и гуманитарных, чтобы двигаться дальше. Относительно дорожной карты, которая была согласована на встрече в нормандском формате в 2016 году. Мы думаем, что ключевыми элементами являются постоянное присутствие ОБСЕ на российско-украинской границе, вывод российских войск из Донбасса - перед во время и после выборов, а также международное присутствие в регионе, в частности вооруженной миссии ОБСЕ, отмена всех незаконных законодательных актов и "власти" на оккупированных территориях. А также освобождение всех заложников. Мы надеемся, что евро парламентарии и другие наши международные партнеры согласятся с логикой, которая была изложена", - сказала она.

Как сообщал УНН, во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента 6 февраля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в результате обстрела Авдеевки было разрушено или нанесено ущерба 144 частным домам и 8 многоэтажкам.

Украинские Национальные Новости

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