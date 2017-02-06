І.Климпуш-Цинцадзе закликала європарламентарів підтримати позицію щодо Донбасу

"Наголошую, Україні не варто нагадувати про необхідність впровадження Мінську. Україна вже робить усе належне, щоб забезпечити поступ у впровадженні Мінську. Але ми хочемо бачити виконання усіх умов безпекових і гуманітарних, щоб рухатись далі. Щодо дорожньої карти, яка була погоджена на зустрічі в Нормандському форматі в 2016 році. Ми думаємо, що ключовими елементами є постійна присутність ОБСЄ на українсько-російському кордоні, виведення російських військ з Донбасу – перед під час і після виборів, а також міжнародна присутність в регіоні, зокрема озброєної місії ОБСЄ, скасування усіх незаконних законодавчих актів і "влади" на окупованих територіях. А також відпущення всіх заручників. Ми сподіваємося, що євро парламентарі та інші наші міжнародні партнери погодяться з логікою, що була викладена щойно", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, під час засідання підкомітету з питань безпеки і оборони Європарламенту 6 лютого віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що внаслідок обстрілу Авдіївки було зруйновано чи завдано шкоди 144 приватним будинкам та 8 багатоповерхівкам.