И.Климпуш-Цинцадзе: в ЕС не хватает полноты внутреннего консенсуса по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня в Украине вызывает обеспокоенность то, что в ЕС все чаще ощущается неуверенность относительно Украины, в частности слышатся голоса о восстановлении бизнеса с Россией. Об этом во время конференции сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
"Нашу обеспокоенность вызывает определенная неуверенность, простите за тавтологию, в неуверенности ЕС в ряде международных вопросов. В нашей борьбе с РФ нам хотелось бы чувствовать надежное плечо ЕС, который бы стоял на недопустимости агрессии, гибридной войны. Безусловно последнее заявление Ф.Могерини вселяет надежду. Но все чаще слышатся голоса о возобновлении с РФ business as usual. Не хватает полноты внутреннего консенсуса, потому что много есть тех, кто заинтересован закрыть глаза на войну", - сказала она.
Как сообщал УНН, на сегодня две трети украинцев поддерживают евроинтеграционные процессы Украины.