І.Климпуш-Цинцадзе: в ЄС не вистачає повноти внутрішнього консенсусу щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні в України викликає стурбованість те, що в ЄС дедалі частіше відчувається непевність щодо України, зокрема чуються голоси про відновлення бізнесу з Росією. Про це під час конференції повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Нашу стурбованість викликає певна непевність, вибачте за тавтологію, у непевності ЄС в низці міжнародних питань. В нашій боротьбі з РФ нам хотілось би відчувати надійне плече ЄС, який би стояв на неприпустимості агресії, гібридної війни. Безумовно остання заява Ф.Могеріні вселяє надію. Але дедалі частіше чуються голоси про відновлення з РФ business as usual. Не вистачає повноти внутрішнього консенсусу, бо багато є тих, хто зацікавлені закрити очі на війну",- сказала вона.
Як повідомляв УНН, на сьогодні дві третини українців підтримують євроінтеграційні процеси України.