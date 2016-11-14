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І.Климпуш-Цинцадзе: в ЄС не вистачає повноти внутрішнього консенсусу щодо України

І.Климпуш-Цинцадзе: в ЄС не вистачає повноти внутрішнього консенсусу щодо України

Київ • УНН

 • 6085 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні в України викликає стурбованість те, що в ЄС дедалі частіше відчувається непевність щодо України, зокрема чуються голоси про відновлення бізнесу з Росією. Про це під час конференції повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

"Нашу стурбованість викликає певна непевність, вибачте за тавтологію, у непевності ЄС в низці міжнародних питань. В нашій боротьбі з РФ нам хотілось би відчувати надійне плече ЄС, який би стояв на неприпустимості агресії, гібридної війни. Безумовно остання заява Ф.Могеріні вселяє надію. Але дедалі частіше чуються голоси про відновлення з РФ business as usual. Не вистачає повноти внутрішнього консенсусу, бо багато є тих, хто зацікавлені закрити очі на війну",- сказала вона.

Як повідомляв УНН, на сьогодні дві третини українців підтримують євроінтеграційні процеси України.

Українські Національні Новини

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